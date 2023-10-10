Поплічника мера Сум слідом за Лисенком теж відпустили під заставу: скільки призначили

Напередодні під заставу в три мільйона гривень вийшов Олександ Лисенко.
Директора департаменту Сумської міськради Олександра Журбу, якого підозрюють у хабарництві, слідом за головою міста Олександром Лисенком теж відпустили під заставу. Суд дозволив йому вийти за 1,4 мільйона гривень.
Про це повідомили "Суспільному" в пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури.
10 жовтня Журбу відпустили під заставу у розмірі 1 476 200 гривень. Тепер він має здати паспорти та одягнути електронний браслет. Залишати Суми без дозволу Журбі заборонено.
Прокурори просили для Олександра Журби тримання під вартою із заставою у 5 мільйона грн. Адвокат посадовця клопотав про запобіжний захід не пов‘язаний з триманням під вартою.
Нагадаємо, що 6 жовтня міського голову Сум Олександра Лисенка, якого впіймали на хабарі двома днями раніше, випустили під заставу. 3 млн гривень за нього внесли 5 жовтня.
Відомо, що Олександр Журба 2021 року був одним із обвинувачених у справі загибелі немовляти у ліфті сумської багатоповерхівки, який до того був капітально відремонтований. Сам чиновник під час перших судових засідань провини не визнавав. Дотепер він перебував на посаді директора департаменту Сумської міськради.
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