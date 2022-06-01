"Попливе" шляхом церкви в Америці": священник розповів про долю УПЦ у разі розірвання з Москвою

"Попливе" шляхом церкви в Америці": священник розповів про долю УПЦ у разі розірвання з Москвою

Якщо УПЦ і Онуфрій все ж наважаться розірвати з РПЦ, їх може чекати невизначений статус у світовому православ'ї.

Священник УПЦ Андрій Пінчук, відомий своєю проукраїнською позицією, розповів, чи дійсно його церква має намір остаточно порвати з РПЦ та яким буде її майбутнє.

Про це він сказав в інтерв'ю "НВ".

Пінчук визнав, що УПЦ наразі перебуває у невизначеному стані, адже з РПЦ і Кирилом напружені відносини і, водночас, зі Вселенським патріархатом досі не відновлено євхаристійне спілкування.

"Церковне право так вибудоване, що коли церква хоче отримати автокефалію, то має просити про неї у церкви, від якої вона йде. У випадку УПЦ такою церквою є РПЦ, хоча, згідно історичних факторів, РПЦ не є церквою-матір'ю для УПЦ. Так сталося за часів Російської імперії, що ми виявилися підпорядковані", — зазначив він.

Священник переконаний, що звертатися до РПЦ сьогодні за автокефалією — це не просто отримати очікувано негативну відповідь, а "неприпустимо з точки зору загально-людської моралі".

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"Думаю і Блаженнійший (Онуфрій — Ред.), і всі учасники Собору розуміли цю колізію, і зараз трактують ту грамоту (патріарха РПЦ Олексія ІІ. — Ред.), яку називають Томосом від 1990 року про автокефалію, так як трактують, наполягаючи на своїй існуючій автокефалії. Щодо канонічного статусу — він відомий. Є канонічна церква, є церква, яка перебуває в розколі, і є церква, яка перебуває в статусі незаконного зібрання.

Останнє означає, що церква кудись йде, або заявляє про свою автокефалію, яку ніхто не визнав і гуртується навколо засудженого ієрарха. От у статусі такого зібрання довгий час перебувала УПЦ КП. УПЦ підвисла у якомусь четвертому, невизначеному стані, доки не отримає визнання від інших православних церков світу", — пояснює Пінчук.

Священник УПЦ вважає, що є декілька шляхів майбутнього розвитку його церкви, якщо Онуфрій все ж наважиться остаточно розвірвати з Москвою.

"Шлях перший — до УПЦ тепер будуть відноситися так, як відносилися до УПЦ КП ці 28 років, тобто, їх ніде не приймали, з ними ніде не співслужили, їх не визнавали канонічною церквою. А можуть відноситися до УПЦ як до Православної церкви в Америці. Їй колись Московський патріархат надав автокефалію, цю автокефалію жодна церква не визнала, і це така незрозуміла з точки зору канонічного права церква. Вона не автокефальна, її нема в диптиху, але горизонтальні зв’язки з служителями цієї церкви зберігаються — всі з ними співслужать та спілкуються", — каже він.

Андрій Пінчук схиляється до думки, що УПЦ "попливе шляхом церкви в Америці".

Раніше Андрій Пінчук припустив, що патріарх Кирил закличе духовенство до непокори митрополиту Онуфрію.

Нагадаємо:

27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають стосунків із РПЦ. Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

Саме Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"