Росіяни на війну в Україні приїхали з різних куточків РФ.
Українські військові показали 17 полонених окупантів, взятих на Торецькому напрямку.
Про це інформують "азовці" у повідомленні у соціальних мережах.
Під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" разом із суміжними підрозділами взяли в полон майже два десятки солдатів ВС РФ.
"Росіяни приїхали вбивати українців з різних куточків Росії. Деякі з них є співучасниками воєнних злочинів. Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні.
"Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд задля якнайшвидшого повернення побратимів з полону.
"Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися", - переконують українські військові.
Нагадаємо, раніше CNN оприлюднило кадри чергового воєнного злочину росіян – страти трьох українських бійців, які здалися в полон окупантам під Покровськом. МЗС України закликало світову спільноту рішуче засудити систематичні вбивства й катування українських полонених.
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