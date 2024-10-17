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Поповнили обмінній фонд: "Азов" узяв майже два десятка окупантів у полон

Поповнили обмінній фонд: "Азов" узяв майже два десятка окупантів у полон

Деякі з росіян є співучасниками воєнних злочинів / Фото: із соцмереж

Росіяни на війну в Україні приїхали з різних куточків РФ.

Українські військові показали 17 полонених окупантів, взятих на Торецькому напрямку.

Про це інформують "азовці" у повідомленні у соціальних мережах. 

Під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" разом із суміжними підрозділами взяли в полон майже два десятки солдатів ВС РФ. 

"Росіяни приїхали вбивати українців з різних куточків Росії. Деякі з них є співучасниками воєнних злочинів. Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні. 

"Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд задля якнайшвидшого повернення побратимів з полону.

"Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися", - переконують українські військові. 

Нагадаємо, раніше CNN оприлюднило кадри чергового воєнного злочину росіян – страти трьох українських бійців, які здалися в полон окупантам під Покровськом. МЗС України закликало світову спільноту рішуче засудити систематичні вбивства й катування українських полонених.

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