Вініровий зрадник: Мережа гуде через нові зуби та пластику Януковича

Зміна зовнішності Віктора Януковича викликала шквал обговорень

Після втечі з України четвертий президент Віктор Янукович надовго зник з публічного простору. Однак його раптова поява в російських медіа викликала бурхливі обговорення.

Відео з 75-річним Януковичем, чия зовнішність помітно змінилася, одразу стало предметом активних дискусій.

ТСН.ua зібрав реакцію користувачів соцмереж на раптову появу Януковича в російських ЗМІ.

Янукович знову «засвітився» на російських телеканалах

У понеділок, 1 вересня, на пропагандистських телеканалах Росії неочікувано з’явився четвертий президент України та втікач Віктор Янукович.

Його відеозвернення швидко поширилося у Мережі. Проте не лише його поява на телебаченні викликала здивування у багатьох, а й те, що він говорив.

Цього разу президент-втікач заявив, що нібито працював над зближенням України з ЄС і «ставив завдання вступу України до ЄС». Водночас він поскаржився, що «європейці поводилися некоректно» і «виявляли зарозумілість».

Дата публікації 17:34, 01.09.25 Кількість переглядів 90 Янукович знову відкрив рота патякати - а там нові білосніжні зуби

Янукович заявив, що був «категоричним противником» вступу України до НАТО, оскільки вважав, що членство в Альянсі спричинило б «громадянську війну».

Нагадаємо, раніше Янукович уже звертався до українців після початку повномасштабного вторгнення РФ до України 2022 року. Тоді він розкритикував нову владу, а також закликав до закінчення війни «шляхом взаємних поступок».

Зокрема, в березні 2022 року в ЗМІ ширилася інформація, що РФ привозила Віктора Януковича до Мінська та планувала проголосити його «президентом України».

Після цього про президента-втікача майже не було чутно, допоки журналісти не виявили, що в Росії Янукович оселився у великому маєтку під назвою «Благодать», який нагадує його колишню резиденцію.

За даними ЗМІ, четвертий президент України оселився у Сочі на схилі гори Благодать.

Апгрейд Януковича впав в око: вініри побачили всі

Відео, у якому Віктор Янукович розповідає про «тяжку працю» зі своїми старими тезами, неабияк зачепило користувачів Мережі.

Більшість юзерів зауважили, що зовнішність Януковича помітно змінилася, що може свідчити про низку косметичних процедур. Лоб має застиглий вигляд, як після ін’єкцій ботоксу, а підозріло підтягнуті вилиці та підборіддя вказують на можливе використання філерів чи ліполітиків.

Деякі юзери зауважили, що результат від цих процедур виявився невтішним: замість омолодження Янукович отримав асиметричне обличчя з відсутністю міміки.

Четвертий президент України Віктор Янукович

Опубліковане відео з Віктором Януковичем миттю стало найобговорюванішим серед користувачів соцмереж.

Найбільше привернули увагу нові зуби президента-втікача — вініри з їхнім неприродно білим кольором (це фарфорові або керамічні накладки, які замінюють зовнішній шар зубів — Ред.).

Віктор Янукович із вінірами

Мережу миттю заполонили саркастичні дописи та іронічні меми:

«Коли я казав, що хочу білу полосу в житті, я мав на увазі не фарфорові зуби Януковича»

«З козирів заходять. Ох, які зуби в єнакієвського злодія шапок, Януковича»

«Януковичу зробили зуби з краденого українського унітаза — тепер усі це обговорюють онлайн»

«У Януковича нові зуби! Це всі новини на сьогодні. Навіщо його витягнули — незрозуміло. Може, щоб зуби показати. А то ж поставив, а ніхто не бачить», — написали користувачі соцмереж.

Деякі пригадували його колишню дружину Людмилу Янукович, у якої усмішка була не така «сяйлива».

Людмила Янукович / © Фото із соціальних мереж

Чому Янукович знову з’явився на телебаченні

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль розгорнув багатовекторну інформаційну кампанію. Вона спрямована на підрив підтримки України та участі європейських партнерів у мирному процесі.

Ця пропаганда покладається на три основні тези:

звинувачення ЄС у затягуванні війни;

ядерні погрози на адресу Заходу;

твердження про неминучу перемогу Росії.

Метою цієї кампанії є підрив довіри США до європейських урядів.

«Дивіться, яке лайно дістали з нафталіну. Зробив пластику. Каже, завжди був за євроінтеграцію. У Путіна очевидна криза жанру. Якщо знову дістають це опудало — отже, жодних нових ідей, жодних інструментів. Безсилля», — вважає журналіст Денис Казанський.

Водночас політолог Максим Несвітайлов в етері телемарафону розповів, що Янукович з’явився на телебаченні як зазвичай — у непідходящий для цього момент.

«У них (у Росії — Ред.) з Януковичем якась дуже дивна історія. Вони його дістають супер рандомно і якось завжди невпопад. Просто такі перегортають, перебирають документи і такі: «О, у нас там Янукович у Ростові, а давай контент зробимо», — сказав політолог.

Він навів приклад, що колись ЗМІ використовували такий підхід: коли немає про що говорити, то говорили про «чупакабру».

«Він був нашим президентом. Відпрацьовує ботокс і вініри, очевидно. Не знаю, чи йому син встиг зуби зробити, чи це вже по ньому російська стоматологія попрацювала», — іронічно додав Несвітайлов.

Хто зі зрадників України має вініри

Окрім одіозного Януковича, вініри мали низка зрадників України.

Серед них — Ганна Герман, колишня соратниця і радниця четвертого президента України.

Вона тісно співпрацювала з Януковичем у період його прем’єрства та президентства, була прессекретаркою і займала різні посади у владі. Герман голосувала за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

Ганна Герман / © President.gov.ua

Її звинувачують у співпраці з режимом Януковича, який втік з України і був заочно засуджений за державну зраду. Вона фігурувала у справах, пов’язаних з державою зрадою Януковича, давала свідчення в суді як свідок захисту. Крім того, в інтернеті є повідомлення, що вона замовчує повномасштабне вторгнення РФ до України та підтримувала проросійські погляди.

Також білосніжну усмішку мають куми Володимира Путіна — Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Кум Путіна Віктор Медведчук / © Associated Press

Зокрема, 19 лютого 2021 року РНБО України запровадила санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії щодо України.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук

Ще одна колишня зірка українського шоубізу, а тепер відверта прихильниця путінізму з сяйливою усмішкою — Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії до України припинила концертну діяльність в Україні та переїхала до Росії.

Вона отримала російське громадянство в червні 2025 року, що викликало широку критику в Україні та визнано зрадою Батьківщини. Лорак уникає публічних заяв про війну і продовжує виступати на російських сценах.

Ані Лорак

Водночас сама вона стверджує, що не надає військову допомогу та займається благодійністю для сиріт і переселенців з України.

