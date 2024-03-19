Поправки до законопроєкту про мобілізацію: юрист назвав, хто може втратити відстрочку

В анонсованих змінах до законопроєкту про мобілізацію, які з’явилися на сайті Судово-юридичної газети, є інформація , що у разі ухвалення документу відстрочку від мобілізації втратить певна кількість чоловіків.

На це звернув увагу адвокат Роман Сімутін у своєму youtube-каналі.

Усиновителі

"В чинній редакції статті 23 закону "Про мобілізацію", а саме абзаці 9 відстрочка надавалася усиновителям. У поданому до парламенту законопроекті абзац також не чіпали. Але у змінах, які опубліковані в Мережі, ця категорія людей зникла. Уявіть парадоксальність ситуації - сім'я усиновила дитину-сироту, чоловіка забирають на фронт, і він, наприклад, гине. Тоді ким дитина залишається? Знову сиротою?", – каже Сімутін.

Дружини, які мають інвалідність

Адвокат стверджує, що з документу нібито прибрали абзац 11, згідно з яким надавалася відстрочка чоловікам, які мають дружин з-поміж осіб з інвалідністю, та залишили лише абзац 10, відповідно до якого відстрочка буде надаватися лише тим, хто здійснює постійний догляд.

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"Поясню простіше: якщо у дружини друга група, тоді отримати висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) складно, але можливо. А якщо третя – тоді шанс один на тисячу, фактично нульовий. Скажу більше – на сьогодні практика судів зводиться до того, що висновок ЛКК не дає", – каже юрист.

Підстави для відстрочки для догляду за людиною, яка потребує постійної опіки

"Тільки висновок МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). І ТЦК це активно використовує, відмовляючи у відстрочці навіть зараз. А що ж буде після змін?", – розмірковує Сімутін.

Батьки

За словами адвоката, у чинній редакції документу відстрочка надається чоловікам, в яких батьки мають першу чи другу групу інвалідності за відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати.

"Але, як я вже зазначив, абзац 11 прибирають повністю, і змінюють абзац 12, де відстрочка буде надаватися членам сім'ї першого ступеня спорідненості, не більше одної особи з інвалідністю першої чи другої групи, зайнятій постійним доглядом за нею, а також членів сім'ї другого ступеня спорідненості – не більше одного. Мало того, що знову ж таки виникають проблеми з отриманням висновку ЛКК", – зазначив адвокат.

Проте навіть у разі отримання висновку ЛКК ви не зможете оформити постійний догляд, якщо ваш дохід на кожного члена сім'ї буде перевищувати 2920 грн, додав Сімутін.

Нагадаємо, що 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації. Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

За словами нардепа Железняка, документ, найімовірніше, ухвалять у другій половині квітня, а набуде чинності він аж у середині травня.

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