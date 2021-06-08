Поправки до закону про держзакупівлі дозволять привести міжнародні компанії і фінансування до будівництва Київської об'їзної - експерт

Діючі правила закупівель закривають можливості для заходу на ринок міжнародних гравців.

Зміни в закон "Про державні закупівлі", ухвалені недавно Верховною Радою у законопроекті №5309, відкривають можливості для участі міжнародних гравців у будівництві нової Київської обхідної дороги (КОД) та залучення фінансів на це.

Про це пише у Facebook політичний експерт, блогер Сергій Биков, пояснюючи мету, з якою будівництво КОД вивели з-під дії закону "Про державні закупівлі".

Биков наголошує, що після того, як проєкт будівництва КОД включили у програму Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", з'явився шанс, що ця дорога буде збудована від початку і до кінця.

"З огляду на хоча б темпи і масштаби нинішнього будівництва об'їзної Дніпра, Запорізьких мостів або траси Дніпро-Решетилівка-Київ, можна припускати, що і Київ вчасно отримає своїх заслужених і довгоочікуваних 150 км нової об'їзної", - зазначив експерт.

При цьому необхідні для реалізації проєкту поправки в закон зазнали критики в соціальних мережах та ЗМІ. "Зрозуміло, що в соціальних мережах і на інших публічних ресурсах тут же з'явилися заяви на тему "зради". Новину з акцентом на "корупціогенні чинники" законопроєкту №5309 виставило у себе на сайті НАЗК", - розповів Биков.

У той же час, звертає увагу експерт, в офіційному документі НАЗК - Висновку антикорупційної експертизи згаданого законопроєкту – немає ні слова про корупційні ризики при будівництві КОД.

Експерт пояснив, що прийняттям змін Рада дала "зелене світло" будівництву Київської обхідної дороги за міжнародним форматом контрактів EPC+F. Таким чином, на конкурентних торгах підрядник буде визначатися не тільки за ціновим критерієм, а ще за умовами залучення фінансування.

Діючі правила закупівель закривають можливості для заходу на ринок міжнародних гравців, які можуть відразу принести гроші, а нові зміни в закон таку можливість відкривають, зауважив Биков.

"За моєю інформацією, Укравтодор вже готує презентацію майбутніх закупівель по КОД. Планують все пояснити, розповісти і показати", - написав він.

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