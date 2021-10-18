Попри блокування в Донецьку, стостережна місія на окупованій частині Луганщини триває, – ОБСЄ

В СММ ОБСЄ кажуть, що продовжують виконувати роботу відповідно до мандату місії неупереджено та прозоро.

Попри припинення роботи в окупованому Донецьку, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ заявляє, продовжує свою роботу на непідконтрольній Україні частині Луганської області.

Про це йдеться у відповіді пресслужби ОБСЄ на запит телеканалу "Дом".

В СММ ОБСЄ кажуть, що продовжують виконувати роботу відповідно до мандату місії неупереджено та прозоро.

"У зв'язку з протестом напроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени Місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується, згідно з мандатом Місії", — зазначають в ОБСЄ.

Також ОБСЄ закликає сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів місії.

"Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на вебсайті ОБСЄ", — нагадали в організації.

Як повідомлялося раніше, місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку. Раніше українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР", який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

Новини України: ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі після блокування її штаб-квартири

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