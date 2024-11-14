Попри кількісну перевагу ворога: Третя штурмова показала кадри успішної наступальної операції (відео)

Наші бійці продовжують завдавати втрат ворогові.
Третя штурмова здійснила унікальну наступальну операцію. При співвідношенні сил 2,5:1 на користь росіян бригада захопила батальйонний район оборони ворога та просунулась майже на 2 квадратні кілометри вглиб фронту.
Ексклюзивні кадри роботи штабу на чолі з комбригом оприлюднили на сторінці бригади в Telegram.
"Видовищні танкові маневри, люті ближні бої й ліквідація роти окупантів", – підписали ролик воїни.
Масштабні тренування та відточування взаємодії підрозділів. Хід операції, в якій синхронно спрацьовують усі сили 3 ОШБр.
Нагадаємо, станом на ранок 14 листопад 2024 року ЗСУ знищили 716 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових.
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