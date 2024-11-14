Попри кількісну перевагу ворога: Третя штурмова показала кадри успішної наступальної операції (відео)

Третя штурмова здійснила унікальну наступальну операцію. При співвідношенні сил 2,5:1 на користь росіян бригада захопила батальйонний район оборони ворога та просунулась майже на 2 квадратні кілометри вглиб фронту.

Ексклюзивні кадри роботи штабу на чолі з комбригом оприлюднили на сторінці бригади в Telegram.

"Видовищні танкові маневри, люті ближні бої й ліквідація роти окупантів", – підписали ролик воїни.

Третя штурмова показала кадри унікальної наступальної операції

Масштабні тренування та відточування взаємодії підрозділів. Хід операції, в якій синхронно спрацьовують усі сили 3 ОШБр.

Нагадаємо, станом на ранок 14 листопад 2024 року ЗСУ знищили 716 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових.

Читайте також: