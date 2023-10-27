Попри критичний стан здоров'я Волкова залишили під вартою – адвокат

Адвокати вважають, що стан здоровʼя Волкова унеможливлює його перебування під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва 26 жовтня продовжив строк перебування колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова під вартою до 2 грудня 2023 року.

Про це заявив адвокат Владислав Опанасик.

Захист Волкова скаржиться, що "очевидним є факт того, що судом не було надано належної оцінки аргументам захисників".

"Перш за все, критичний стан здоров’я підозрюваного унеможливлює його перебування під вартою в принципі. Хоч ухвалою суду і було зобов’язано детективів забезпечити додержання права підозрюваного Волкова С. В. на належну медичну допомогу, за місцем попереднього ув’язнення необхідні для цього умови відсутні", -– заявив адвокат.

На його думку, у ході судового засідання прокурор не зміг пояснити суду причини тримання підзахисного в одиночній камері в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України попри граничні строки його перебування в даній установі.

"Окрему увагу суд звернув на необґрунтовані відмови детективів у наданні дозволів на побачення із близькими попри відсутність застосування заходів безпеки у кримінальному провадженні. Необхідність продовження строків тримання Волкова під вартою прокурор доводив продовженням строків досудового розслідування в кримінальному провадженні та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, зокрема допитів свідків, витребування та аналізу доказів, проведення експертиз. Це, в свою чергу, є прямою підставою для звільнення підозрюваного з-під варти. Це, на думку захисту, є безпосереднім підтвердженням передчасності пред’явлених в межах справи підозр та відсутністю у обвинувачення достатніх доказів на їх обґрунтування", – каже адвокат.

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Продовження цих строків, зазначають адвокати, є штучним відтермінуванням моменту закриття кримінального провадження або необхідності передачі обвинувального акту без будь-яких доказів винуватості.

Попри зменшення судом розміру застави в якості альтернативи тримання під вартою, її сума залишається неймовірно високою, вважає захист.

Нагадаємо, після рішення столичного суду про відхилення апеляції Сергія Волкова, колишнього керівника столичної філії "Приватбанку", щодо зміни запобіжного заходу, його адвокат звернувся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця із заявою про порушення прав підзахисного та загрозу його життю.

У документі, датованому 23 жовтня, йдеться про те, що важкий стан здоров'я фігуранта справи "Приватбанку" робить неможливим тривале перебування в ізоляторі, адже Волков потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур і безперервного прийому ліків.