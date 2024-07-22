Попри наказ Укренерго у Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках — депутат

У Житомирі місцеве обленерго не виконувало наказ Укренерго щодо застосування графіків відключень, поки люди в інших областях були змушені сидіти без світла 13-15 годин на добу.

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Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко, інформує РБК-Україна.

Він повідомив, що енергосистема України влаштована таким чином, що Укренерго дає команду на обмеження, щоб рівномірно розподілити електропостачання між всіма областями.

"Але тепер уявіть собі, якщо відповідні диспетчери обленерго, тобто регіональних компаній, а це саме відбулося, починаючи з Житомира та інших міст, не виконали ці команди і не обмежили електропостачання. А в цей час в інших регіонах сидять по 13-15 годин без світла", - заявив Кучеренко.

Нардеп додав, що це є суттєвим порушенням кодексу енергетичної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні покращилася ситуація із відключенням.

Крім того, ми раніше інформували, що у ДТЕК розповіли, як Україна може найшвидше подолати дефіцит електроенергії.

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