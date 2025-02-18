Попри переговори, краще не стає: у Покровську закривають останнє відділення "Нової пошти" (фото)

Попри переговори у далекій Саудівській Аравії, безпекова ситуація у Покровську лише погіршується. Місто, яке планомірно знищує РФ, лишилося без останнього містка з "великим світом".

У прифронтовому Покровську закривають останнє відділення "Нової пошти", яке було для жителів міста, що не евакуювалися, останнім звʼязком з цивілізацією.

Про це у Facebook повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

За його словами, за останні два місяці відділення перетворилося на пункт незламності. Люди тут могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку.

Співвласник компанії зазначає, що до 2022 року у Покровську працювало десять відділень "Нової пошти". У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. У січні закрилось одне з них.

Поперешнюк розповів історії трьох останніх працівників відділення, які трималися до останнього.

Станіслав – керівник відділення. Взяв на себе хоробрість очолити відділення після того, як його попереднє відділення розбомбили. Лишається у місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей.

20-річний Сашко, раніше працював на шахті... Позичив у друга велосипед, аби встигати доїхати з роботи до комендантської години, що починається у місті о 15:00.

Третій – Вадим – не покидає місто, бо доглядає за матір’ю з інвалідністю. Каже, люди їх тут називають янголами-охоронцями, розповідає співвласник компанії

За його словами, ще тиждень-два тому у відділенні все ще приймали й видавали по 80-90 посилок у день – їжа, ліки, генератори, речі від тих, хто покидає місто. Щодня тут було близько сотні людей.

Приміщення убезпечили стіною з бетонних блоків, із забитими вікнами. Через відсутність опалення і тепла воно працювало завдяки генераторам.

"Ми планували закрити відділення ще у грудні, але наші працівники благали нас не робити цього, адже для покровчан ми залишалися останнім звʼязком з цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі. Але безпекові умови більше не дозволяють нам це робити... Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську. І ми остання компанія, яка його покидає...", – підсумував Володимир Поперешнюк.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилася.

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