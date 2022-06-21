"Попри протидію ворога": Верещук повідомила, що українцям на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей нараховують усі соцвиплати

"Попри протидію ворога": Верещук повідомила, що українцям на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей нараховують усі соцвиплати

Українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, продовжують нараховувати усі соцвиплати попри усі намагання окупантів протидіяти цьому.

Уряд продовжує нараховувати і виплачувати пенсії та інші соціальні виплати українцям на тимчасово захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтергації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Уряд продовжує нараховувати та виплачувати пенсії й інші соціальні виплати нашим людям на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя. Попри протидію ворога", – зазначила вона.

Верещук визнала, що існують певні проблеми з банківськими картками, банкоматами та доставленням туди готівки.

"В умовах повномасштабної війни, це, напевно, можна зрозуміти. В будь-якому разі, гроші нараховуються, рано чи пізно ними можна буде скористатися. Ми зробимо все можливе, щоб кошти дійшли до людей. Зрештою, і за це в тому числі зараз воюють наші хлопці та дівчата із ЗСУ!", - підкреслила міністерка.

Нагадаємо, що Верещук повідомила, скільки людей окупанти силою вивезли до Росії від початку повномасштабної війни.