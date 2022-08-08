Попри шторм, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту

Серед них напоготові чотири носії ракет типу «Калібр» та один вдк.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ворожа пропаганда продовжує закидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів Збройними Силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупації. Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти Сил оборони України.

«Тим часом загроза ракетних ударів та обстрілів саме ворожими силами нікуди не зникла. В сучасних умовах варто розуміти, що це може і посилитись. Не нехтуйте власною безпекою, не наражайте себе на невиправданий ризик. Будьте свідомі і пильні. Разом переможемо!», - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю