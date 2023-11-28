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Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Росіяни вивели у море фрегат / Фото: wikipedia

Рівень ракетної загрози підвищено.

Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров".

Про це у соціальних мережах інформують Сили оборони півдня України. 

Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр".

Рівень ракетної загрози підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", - йдеться у повідомленні. 

Водночас українська ППО збила уже 15 російських гіперзвукових ракет "Кинджал", які росіян вважали такими, що не збиваються

Раніше Юрій Ігнат підтвердив, що в травні 2023 року Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.

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Дата публікації
Перегляди
145
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