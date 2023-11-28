Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Рівень ракетної загрози підвищено.
Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров".
Про це у соціальних мережах інформують Сили оборони півдня України.
Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр".
Рівень ракетної загрози підвищено.
"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Водночас українська ППО збила уже 15 російських гіперзвукових ракет "Кинджал", які росіян вважали такими, що не збиваються.
Раніше Юрій Ігнат підтвердив, що в травні 2023 року Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.
Читайте також:
- Чи зможе Росія запускати по Україні "Шахеди" під час негоди – Ігнат пояснив
- Що особливого в атаках російських дронів і чому тривоги тривалі: пояснення Ігната
- Чи дійсно F-16 можуть змінити перебіг війни – у Повітряних силах відповіли критикам