Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров".

Про це у соціальних мережах інформують Сили оборони півдня України.

Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр".

Рівень ракетної загрози підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Водночас українська ППО збила уже 15 російських гіперзвукових ракет "Кинджал", які росіян вважали такими, що не збиваються.

Раніше Юрій Ігнат підтвердив, що в травні 2023 року Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.