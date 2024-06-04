"Попри відсутність ухвали суду": заступник Кличка прокоментував обшуки в його кабінеті

У будівлі Київської міської державної адміністрації 4 червня відбулися обшуки. Заступник голови КМДА Костянтин Усов заявив, що співпрацюватиме з органами досудового розслідування.

У заступника голови КМДА Костянтина Усова здійснило обшуки Державне бюро розслідувань. У нього вилучили телефони, компʼютер та особисті гроші.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Усов розповів, що на його прохання співробітники ДБР зафіксували номери кожної вилученої купюри.

"За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі", – зазначив Костянтин Усов.

Заступник голови КМДА також наголосив, що якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде.

За його словами, прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади.

"Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому", – зазначив Усов.

Нагадаємо, раніше джерела у правоохоронних органах уточнили, що заступника голови КМДА Усова підозрюють у вимаганні в одного з перевізників Києва неправомірної вигоди на системній основі.

Раніше Петро Оленич – керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник київського міського голови отримав підозру у зловживанні службовим становищем.

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