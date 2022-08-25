Попри заборону, до Почаєва через Тернопільщину прямують 5 тисяч вірян УПЦ МП (відео)

Із Хмельницької області через Тернопільську прямує колона з п’яти тисяч вірян УПЦ МП. Це відбувається попри те, що влада Тернопільщини запровадила обмеження на проведення таких заходів.

Віряни йдуть у напрямку Почаєва, де розташована Успенська лавра, яка перебуває в оренді УПЦ МП.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на поліцію Тернопільщини.

"Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які беруть участь у ходові, а також дотримання ними правил дорожнього руху", – розповіли правоохоронці.

Вони також повідомили, що не затримували нікого з учасників ходу, хоча напруга була.

У поліції поінформували, що ще 26 липня Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення, відповідно до якого, під час релігійних обрядів слід уникати організованого пересування пішки чи авто, групами, колонами або ходом. Проте віряни ігнорують це рішення, як і заклики правоохоронців.

За інформацією місцевих ЗМІ, колону вірян не пропускали до деяких населених пунктів. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що в колоні рухаються п’ять тисяч людей.

"Вчора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса", – сказав Труш.

За його словами, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій не благословляв цю ходу.

Кременець.... Вишнівець обійшли...Шумськ не пропустив... Опубліковано Зоєю Карпюк Середа, 24 серпня 2022 р.

Нагадаємо, на Вінниччині на похороні військового священник УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ.

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