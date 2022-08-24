Попри загрози обстрілів дипломати США не збираються залишати Київ - CNN

Американські дипломати не планують залишати столицю України, не зважаючи на загрози російських обстрілів.

Найближчим часом вони планують посилити заходи безпеки.

Про це повідомляє CNN.

Державний департамент США не планує негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на занепокоєння з приводу того, що Росія посилить завдання ударів по Україні найближчими днями, заявив ЗМІ високопоставлений чиновник адміністрації.

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"Хоча найближчими днями дипломати вживуть додаткових заходів обережності, поки що покинути Київ вони не збираються", - сказав він.

Раніше Посольство США закликало громадян США залишити Україну, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту.

"Ситуація з безпекою по всій Україні є дуже нестабільною, і ситуація може погіршитися без попередження", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії заявила, що війна буде затяжною і Росія може знову атакувати Київ.

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