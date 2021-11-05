Попросила доглянути за її собакою і намагалася стрибнути з мосту: у Дніпрі перехожі врятували жінку (відео)

Жінку від фатального кроку відмовляли перехожі.
У Дніпрі на старому мосту жінка хотіла накласти на себе руки. Вона залишила передсмертну записку і намагалася стрибнути, але її встигли врятувати перехожі.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
До поліції Дніпра зателефонував чоловік, який побачив, жінку, яка стояла на мосту і мала намір стрибнути, і яку намагався тримати перехожий. Заявник перебіг дорогу і разом з іншими свідками почав умовляти жінку не стрибати.
До приїзду швидкої та поліції чоловікам вдалося вмовити жінку не стрибати .
Як з'ясувалося, звести рахунки з життям жінка мала намір через проблеми з чоловіком. У своїй передсмертній записці вона вказала його номер телефону і попросила доглянути за її собакою.
Нагадаємо, що у Луцьку жінка порізала себе і свою 2-річну доньку. Зараз вони перебувають у реанімації, а правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
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