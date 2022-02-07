Попросила доньку зняти з неї хрестик і пішла до іншої кімнати: у Дніпрі жінка випала з вікна

Попросила доньку зняти з неї хрестик і пішла до іншої кімнати: у Дніпрі жінка випала з вікна

Тіло жінки виявили перехожі.

У Дніпрі під вікнами багатоповерхівки виявили тіло жінки. Незадовго до цього вона чаювала з рідними на кухні.

Про це повідомляє "Репортер".

Подія сталася учора, 6 лютого, на вулиці Виборзькій у Дніпрі. Під вікнами будинку знайшли тіло жінки без верхнього одягу. Очевидець повідомив про це до поліції і припустив, що жінка могла випасти з вікна.

Виявилося, що загибла - 50-річна місцева жителька.

Як розповіли правоохоронцям рідні жінки, незадовго до цього вони сиділи на кухні та пили чай. Раптом загибла попросила свою дочку зняти з неї хрестик, а потім пішла до іншої кімнати. Присутні не надали цьому значення.

За кілька хвилин у квартирі стало холодно. Рідні зайшли до спальні загиблої і побачили відчинене вікно, а згодом помітили тіло жінки на землі.

Передсмертної запискина місці події не було. Правоохоронці розбиратимуться за всіх обставин справи.

Нагадаємо, що чоловік, який порізав собі руку, коли намагався вбити свою дружину восьмидюймовим кухонним ножем, отримає 17 500 фунтів стерлінгів після того, як подав до суду на медзаклад за "злочинну недбалість" під час лікування його ран.

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