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Попросила зробити інтимне фото: у Тернополі дівчина "розвела" чоловіка на гроші

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Попросила зробити інтимне фото: у Тернополі дівчина "розвела" чоловіка на гроші

На Тернопільщині дівчина виманила у чоловіка гроші / Фото: Unsplash

Чоловік переказав дівчині гроші та звернувся до поліції.

У Тернопільській області дівчина виманила у чоловіка 20 тис. грн. Вона попросила скинути їй інтимне фото, а після цього шантажувала свого нового знайомого. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

За даними поліції, житель Тернополя познайомився з дівчиною у соціальних мережах. Через кілька днів переписки "закохана" дівчина запропонувала чоловіку обмінятись інтимними фото. 

"Заявник не відмовив, однак замість отримати у відповідь фото нової знайомої, одержав шокуюче повідомлення. Спритна аферистка вимагала 20 000 гривень за нерозповсюдження в мережі його відвертих фото. Зрештою чоловік, задля збереження репутації, переказав гроші на вказаний рахунок, а вже тоді звернувся за допомогою в поліцію", - повідомили у поліції. 

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка віддала "коханому" із соцмереж 250 тис. грн

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Дата публікації
Перегляди
1063
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