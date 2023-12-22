Попросила зробити інтимне фото: у Тернополі дівчина "розвела" чоловіка на гроші

Чоловік переказав дівчині гроші та звернувся до поліції.

У Тернопільській області дівчина виманила у чоловіка 20 тис. грн. Вона попросила скинути їй інтимне фото, а після цього шантажувала свого нового знайомого.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, житель Тернополя познайомився з дівчиною у соціальних мережах. Через кілька днів переписки "закохана" дівчина запропонувала чоловіку обмінятись інтимними фото.

"Заявник не відмовив, однак замість отримати у відповідь фото нової знайомої, одержав шокуюче повідомлення. Спритна аферистка вимагала 20 000 гривень за нерозповсюдження в мережі його відвертих фото. Зрештою чоловік, задля збереження репутації, переказав гроші на вказаний рахунок, а вже тоді звернувся за допомогою в поліцію", - повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка віддала "коханому" із соцмереж 250 тис. грн.

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