Попросив друга зняти відео: під Дніпром молодий чоловік стрибнув в ополонку задля "лайків" і не випірнув

Попросив друга зняти відео: під Дніпром молодий чоловік стрибнув в ополонку задля "лайків" і не випірнув

Тіло чоловіка знайшли на глибині наступного дня.

У Нікопольському районі стався нещасний випадок на водоймі. Загинув 38-річний чоловік, який вирішив скупатися в ополонці.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний". Інцидент стався вчора, 5 лютого, на водоймі у Капулівці.

"У селі Капулівка 38-річний чоловік попросив друга зняти відео, як він пірнає в ополонку, а сам не винирнув", - йдеться в повідомленні.

Наляканий чоловік намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тож він викликав на місце події рятувальників.

Рятувальники чоловіка не виявили, а для його пошуків долучили водолазів.

"Сьогодні тіло чоловіка виявлено на глибині 4 м та на відстані 20 м від берега. Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доправлено до берега та передано співробітника поліції", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники закликали українців не виходити на тонкий лід і не ризикувати власним життям.

Нагадаємо, що на дев'ятий день знайшли тіло росіянки, яка загинула, пірнувши в ополонку на Водохреще. Трагедія сталася на річці Оредеж, що Ленінградській області..