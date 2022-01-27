Попросив перехожу зателефонувати до поліції: стало відомо, як затримали нацгвардійця, який розстріляв солдатів у Дніпрі

Попросив перехожу зателефонувати до поліції: стало відомо, як затримали нацгвардійця, який розстріляв солдатів у Дніпрі

За інформаціює ДБР, стрілець здався сам.

Артемій Рябчук, який розстріляв солдатів у Дніпрі, 5 товаришів по службі і ще 5 поранив, сам добровільно здався поліції.

Також читайте Стрілянина у Дніпрі: вбивця затриманий зі зброєю

Про це повідомляють у соцмережах з посиланням на слова заступника директора ДБР у Полтаві Володимира Шило.

За його словами, Рябчук, перебуваючи у Підгороднєму, попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцеперебування. Весь цей час при ньому був автомат.

Як повідомляє речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко, Рябчук йшов вулицею і його ще здалеку побачили патрульні. Нацгвардієць сам віддав зброю і здався, опору не чинив.

"Сьогодні, близько 9 ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що неподалік міста Дніпра, у місті Підгороднє, на вулиці Крайній він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукованого військовослужбовця. Патрульних негайно було скеровано туди командиром батальйону. Інформація громадянина підтвердилася. Вулицею рухався чоловік з предметом, схожим на автомат. Поліцейські затримали його та надягли кайданки. Надалі на місце викликали слідчо-оперативну групу", - повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Його мотиви поки що невідомі, за скоєне йому загрожує довічне.

Нагадаємо, що Дніпрі з'явилися перші дані про вбитих 20-річним солдатом строковиком Артемієм Рябчуком.

Читайте також: