Попросив прикордонників його врятувати: ухилянт намагався втекти до Словаччини, але заблукав

Прикордонники врятували заблукалого в горах порушника, який намагався потрапити до Словаччини.

Про це інформують у ДПСУ.

Чоловік заплатив за послуги $2000 "переправникам" із соцмереж. Але ті лише вказали йому напрямок руху.

"Звісно, досить швидко в зарослих лісом горах він втратив орієнтування й заблукав. Провівши цілу ніч під дощем, змерзлий, голодний і наляканий звуками диких звірів, він зателефонував на гарячу лінію ДПСУ і попросив його врятувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники розшукали знесиленого та переохолодженого чоловіка та доправили його у підрозділ, обігріли та нагодували.

На правопорушника очікує суд за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, прикордонники затримали чотирьох веслувальників на Дунаї. Чоловіки намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку.

Читайте також: