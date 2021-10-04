Попросив від нього відійти: під Луцьком група нетверезих чоловіків накинулася на ветерана АТО (відео)

Група чоловіків накинулася на бійця з кулаками.

У Торчині Волинської області біля зупинки побили ветерана АТО. Кілька нетверезих людей накинулися на чоловіка і заходилися його лупцювати після того, як він попросив від нього відійти.

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Про це в групі "Торчин SOS" розповіла очевидиця події Іванка Улітовська.

За словами жінки, інцидент стався на зупинці громадського транспорту.

"Всю ситуацію бачила від початку до кінця. Чоловік чекав на зупинці на маршрутку і розмовляв по телефону. Ці "сміливці" у сильному алкогольному спянінні почали до нього приставати. Мужчина попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав тілесні ушкодження", - розповідає Іванка.

Вона повідомила, що свідками цього стали кілька людей, тож чоловіки прийшли на допомогу атовцю, а на місце пригоди викликали поліцію і швидку.

"Поліція приїхала і пообіцяла, звичайно, розібратися в цій ситуації, але обурення просто не має меж... Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, або син, або дочка... З мужчиною за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитись, але це мужня людина, яка вистояла. Не знаю чим далі закінчиться вся ця ситуація, але хочу щоб ви всі знали наших місцевих "героїв" в обличчя", - написала жінка.

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У коментарях користувачі Мережі зазначили, що на атовця напала група ромів. За словами очевидців, військовослужбовець відмовився писати заяву, сказав, що дуже хоче додому, сів у маршрутку і поїхав.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області водій автобуса, який прямував за маршрутом Горбівці – Глибока, відмовив бійцю ООС у безоплатному проїзді та ще й влаштував лайку, бо пасажири стали на захист хлопця.

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