Риба

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В останній час українські ринки та супермаркети відчувають суттєвий дефіцит таких популярних видів риби, як товстолоб і щука. Іхтіологи пов’язують це з істотним скороченням обсягів вилову, що сталося через військові дії в країні.

Про це розповіла іхтіологка Інституту зоології імені І.І. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь розповіла виданню «Телеграф«.

За її словами, причиною дефіциту став різкий спад у рибальстві, зумовлений обмеженнями та ускладненнями в роботі через війну. Вона підкреслила, що зараз заборонено виходити на воду навіть рибалкам-аматорам, а для промислових рибалок отримання відповідних дозволів стало майже неможливим через військовий стан і бойові дії.

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Окрім цього, значна частина традиційних місць вилову, де раніше добували товстолоба та щуку, зараз недоступна через окупацію, мінування територій і екологічні проблеми, пов’язані з втратою водних ресурсів, зокрема після підриву Каховського водосховища.

Щодо цін, то в українських супермаркетах риба продається за досить високими тарифами. Наприклад, у мережі «Сільпо» кілограм товстолоба коштує приблизно 111 гривень, тоді як у «Varus» ціна сягає майже 180 гривень за кілограм. Щуку у «Сільпо» наразі не продають, а в «Varus» її можна придбати приблизно за 197 гривень за кілограм.

Керівник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний зазначив, що більшість річкової риби, яка зараз доступна на ринках та в магазинах, має українське походження. Проте він визнає, що обсяги рибних продуктів значно знизилися у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, що безпосередньо позначається на формуванні цін.

Основними факторами дефіциту риби на українському ринку залишаються військові дії, обмеження для риболовів та екологічні проблеми в регіонах традиційного вилову.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи радять їсти рибу мінімум двічі на тиждень, адже вона містить менше насичених жирів, ніж червоне м’ясо та птиця, що допомагає знизити рівень холестерину.