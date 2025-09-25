Популярні локації для туристів на Закарпатті стануть безкоштовними: куди поїхати

Закарпаття / © pixabay.com

Всесвітній день туризму, який традиційно відзначається 27 вересня, стане справжнім подарунком для всіх мандрівників, що перебувають на Закарпатті. З цієї нагоди регіон організовує масштабну акцію, яка дозволить безкоштовно відвідати низку визначних місць.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.

Легендарні замки та музеї: час безкоштовного доступу

Головні культурні заклади Закарпаття відкриють свої двері для всіх охочих 26 вересня у другій половині дня.

Зокрема, відвідувачі матимуть можливість безплатно оглянути експозиції наступних музеїв:

Ужгородський замок та скансен

Мукачівський замок «Паланок»

Закарпатський обласний художній музей

Хустський краєзнавчий музей

Час вільного доступу до цих закладів встановлено з 14:00 до 17:00 26 вересня.

На додаток до культурних пам’яток, на честь Дня туризму буде скасовано плату за вхід на територію всіх національних парків Закарпаття.

В Управлінні зазначили, що вхід буде вільним упродовж цілого дня 26 вересня.

Нагадаємо, в українських Карпатах з’явилася нова живописна водойма, якої раніше не було на туристичних маршрутах. Озеро, яке місцеві називають Негрове, виникло зовсім нещодавно в масиві Ґорґани, між горами Велика Сивуля (1836 м) та Лопушна, неподалік від села Осмолода Івано-Франківщини.

Його поява — результат людської діяльності: під час вирубування лісу важка техніка перекрила гірський потік, і в результаті утворилася нова водойма. Попри штучне походження, вона гармонійно вписалася в дику красу гірських пейзажів, оточена густим лісом і кам’янистими схилами.

Що робить Негрове особливим:

вода тут надзвичайно чиста та прохолодна;

офіційної назви озеро поки не має, але мешканці пов’язують його з назвою місцевого потоку;

на карті ця місцевість позначена як водоспад Кам’янистий, що стане орієнтиром для туристів.

Хоча озеро зовсім «молоде», воно вже стало привабливою точкою для мандрівників. Атмосферний ліс навколо підходить для піших прогулянок, фотополювання та невеликих походів.