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- Укрaїнa
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Популярні соцмережі «лягли»: по всьому світу стався масштабний збій
Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до вебверсій та на неможливість увійти в акаунти.
Вдень 19 липня у роботі популярних соціальних мереж — Facebook, Instagram, Messenger, Threads — стався масштабний збій по всьому світу.
Про це повідомляють користувачі онлайн-ресурсів.
За їхніми словами, проблеми у роботі сервісів корпорації Meta почали фіксуватися після 11:30. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до вебверсій та на неможливість увійти в акаунти. Мобільні застосунки працюють стабільніше, але також є проблеми.
Під час входу з’являється повідомлення про технічну помилку: «Ваш профіль тимчасово недоступний. Ваш обліковий запис наразі недоступний через несправність на сайті. Очікується її усунення в найкоротший термін. Повторіть спробу за кілька хвилин».
Також користувачі повідомляють про перебої в роботі Messenger, зокрема під час надсилання повідомлень.
За даними сервісу Downdetector, 58% скарг стосуються роботи вебверсії Facebook, ще 32% — входу в акаунти, а 7% — збоїв у мобільному застосунку. Також фіксують проблеми окремих функцій в Instagram.
Наразі у компанії Meta не прокоментували збої у роботі і не повідомили, коли сервіси будуть повністю відновлені.
Нагадаємо, оператор доменної зони .me заблокував по всьому світу домен t.me.