Популярні соцмережі «лягли»: по всьому світу стався масштабний збій

Facebook / © pexels.com

Реклама

Вдень 19 липня у роботі популярних соціальних мереж — Facebook, Instagram, Messenger, Threads — стався масштабний збій по всьому світу.

Про це повідомляють користувачі онлайн-ресурсів.

За їхніми словами, проблеми у роботі сервісів корпорації Meta почали фіксуватися після 11:30. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до вебверсій та на неможливість увійти в акаунти. Мобільні застосунки працюють стабільніше, але також є проблеми.

Реклама

Під час входу з’являється повідомлення про технічну помилку: «Ваш профіль тимчасово недоступний. Ваш обліковий запис наразі недоступний через несправність на сайті. Очікується її усунення в найкоротший термін. Повторіть спробу за кілька хвилин».

Також користувачі повідомляють про перебої в роботі Messenger, зокрема під час надсилання повідомлень.

За даними сервісу Downdetector, 58% скарг стосуються роботи вебверсії Facebook, ще 32% — входу в акаунти, а 7% — збоїв у мобільному застосунку. Також фіксують проблеми окремих функцій в Instagram.

Наразі у компанії Meta не прокоментували збої у роботі і не повідомили, коли сервіси будуть повністю відновлені.

Реклама

Нагадаємо, оператор доменної зони .me заблокував по всьому світу домен t.me.

Новини партнерів