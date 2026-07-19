ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
1 хв

Популярні соцмережі «лягли»: по всьому світу стався масштабний збій

Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до вебверсій та на неможливість увійти в акаунти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Facebook / © pexels.com

Вдень 19 липня у роботі популярних соціальних мереж — Facebook, Instagram, Messenger, Threads — стався масштабний збій по всьому світу.

Про це повідомляють користувачі онлайн-ресурсів.

За їхніми словами, проблеми у роботі сервісів корпорації Meta почали фіксуватися після 11:30. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до вебверсій та на неможливість увійти в акаунти. Мобільні застосунки працюють стабільніше, але також є проблеми.

Під час входу з’являється повідомлення про технічну помилку: «Ваш профіль тимчасово недоступний. Ваш обліковий запис наразі недоступний через несправність на сайті. Очікується її усунення в найкоротший термін. Повторіть спробу за кілька хвилин».

Також користувачі повідомляють про перебої в роботі Messenger, зокрема під час надсилання повідомлень.

За даними сервісу Downdetector, 58% скарг стосуються роботи вебверсії Facebook, ще 32% — входу в акаунти, а 7% — збоїв у мобільному застосунку. Також фіксують проблеми окремих функцій в Instagram.

Наразі у компанії Meta не прокоментували збої у роботі і не повідомили, коли сервіси будуть повністю відновлені.

Нагадаємо, оператор доменної зони .me заблокував по всьому світу домен t.me.

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Дата публікації
Кількість переглядів
674
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