Популяція горобців стрімко скорочується: науковці окреслили причини

Горобець / © Associated Press

Реклама

Кількість міських горобців у Європі та Україні продовжує зменшуватися. Дослідники пояснюють, що ці птахи повністю залежать від людини, а сучасні міста перестали давати їм те, що колись забезпечувало комфортне життя.

Про це в інтервю «РБК-Україна» розповіла орнітологиня, координаторка екоосвітнього напрямку Франкфуртського зоологічного товариства в Україні Ганна Кузьо.

У чому річ

Горобець хатній — вид, який здавна живе лише поруч із людьми настільки давно, що не збереглося жодних письмових згадок про існування цього птаха в диких умовах. Біологи припускають, що горобці оселилися біля людських поселень із моменту появи перших аграрних громад, тож повністю прив’язали своє виживання до людської діяльності.

Реклама

«Коли населені пункти були переважно сільськими, горобцям було ідеально поруч з людьми: ті вирощували сільськогосподарські культури, тримали худобу, яку годували і птахам теж завжди було що їсти», — зазначає Ганна.

У містах ситуація була складнішою, але птахам допомагала наявність коней — горобці харчувалися поруч із ними та знаходили зерно в посліді. Після промислової революції, коли коней майже повністю витіснили машини, чисельність горобців у містах різко знизилась. Тоді в Західній Європі з’явилися перші наукові звіти про зменшення популяції цього виду.

Попри те, що з часом птахи адаптувалися до життя серед автомобілів і бетонних кварталів, у багатьох містах Європи кількість горобців знову падає. Науковці пояснюють, що цьому сприяє кілька факторів:

Сучасна система поводження з відходами позбавила горобців легкого доступу до їжі — закриті контейнери та пакети не дають можливості знайти залишки, а на відміну від голубів, горобці не здатні розривати тверду упаковку;

Відсутність місць для гніздування — ці птахи живуть колоніями. Їм потрібні якісь шпарини чи купи хмизу. А сучасні будинки зводять так, що горобці не мають можливості там зробити гнізда», — каже орнітологиня.

Крім того, ці птахи тримаються низько над землею й потребують кущів та невисокої рослинності. Коли території масово благоустроюють, видаляють хащі й замінюють їх декоративними деревами, горобці втрачають свою природну міську екосистему.

Реклама

Раніше йшлося про те, що горобці відіграють ключову роль у боротьбі зі шкідниками. Так, один птах за день може з’їсти до 400 гусениць або кілька десятків дорослих комах.

Особливо активно горобці полюють під час розмноження — в цей період до 80% їхнього раціону становлять комахи-шкідники.