Популярний овоч стрімко дешевшає вже другий тиждень поспіль: яка причина

Українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті.
Цього тижня пропозиція картоплі на українському ринку значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги картоплі. Ухвалити таке рішення виробники були змушені у зв’язку зі зниженням попиту і погіршенням якості даної продукції.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Продажі картоплі в Україні за останні кілька днів помітно впали. При цьому зниження цін, на думку самих виробників, ситуацію ніяк не рятує. Сьогодні фермери готові відвантажувати якісну картоплю за 14-20 грн/кг ($0,37-0,52/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше, але інтерес покупців залишається вкрай низьким.
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Варто додати, що наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, з огляду на досить низький попит на овоч, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті.
Нагадаємо, в Україні ціни на буряки вже вищі за торішні й продовжують зростати.
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