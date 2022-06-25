Популярний сніданок може стати причиною розвитку раку: дослідження

Багато людей люблять їсти на сніданок яєчню або омлет. Однак вчені недавно пов'язали споживання великої кількості яєць з підвищенним ризиком розвитку раку. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В журналі Frontiers in Nutrition було опубліковано результати проведення когортного дослідження, в якому взяли участь експерти з різних країн світу. Воно підтвердило зв'язок між холестерином, який міститься у яйцях, з підвищенним ризиком смерті від певних захворювань. В тому числі, серцевих хвороб та раку. Фахівцями було проаналізовано 55 наукових праць, в яких було опубліковано дані про майже 2,8 мільйонів осіб.

Результат дослідження вразив: кожне спожите яйце збільшує ризик смерті від серцевого захворювання чи іншої причини на 7%, а від раку на цілих 13%. При цьому варто зазначити, що в групі ризику перебувають ті люди, які з'їдають в середньому половину яйця в день або додають цей продукт в свій раціон понад трьох разів на тиждень.

Однак, лікарі не радять переглядати свій ранковий раціон, навіть після отримання таких результатів. За словами дієтологині Джулі Лендфорд, існує велика кількість інших чинників, які впивають на розвиток раку. А тому, якщо ви перестанете споживати яйця, це не зможе значно вплинути на ваше здоров'я. Вона впевнена, що більшу користь приносить загальна дієта. Також лікарка порадила обов'язково щоденно їсти свіжі фрукти та овочі, займатися спортом та пити достатню кількість рідини.

Крім цього варто зазначити, що споживання яєць в невеликій кількості приносить організму користь. Цей продукт здатний підтримувати імунну систему організму, підвищувати рівень енергії, покращувати якість нігтів, волосся, шкіри.