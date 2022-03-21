Популярний український бренд білизни запідозрили у торгівлі в РФ: покупці заявили про бойкот

Популярний український бренд білизни запідозрили у торгівлі в РФ: покупці заявили про бойкот

Бренд експортував українську білизну до Білорусі.

Популярний український бренд білизни Jasmine Lingerie з Луцька втрапив в скандал. Користувачі у соціальних мережах звинуватили компанію у торгівлі в Росії. Також покупців заявили про бойкот їхньої продукції і прокоментували ситуацію:

" Навіщо вони так, я їх любила"

Навіщо вони так, я їх любила" "Жесть, я дуже розчарована. Обійдуся без Jasmine, жаль, що раніше так багато накупляла в них".

"Шкода, хотіла себе потішити гарним".

"Я принципово не буду купувати нічого, навіть якщо натяк є".

"Бойкот!"

"Омг, теж зараз сиджу в їхньому бюстгальтері".

"Руки сверблять вітрину розбити".

Понад 20 днів компанія не висловлювала свою позицію щодо війни з Росією, лише після звинувачень з'явилася заява про відсутність експорту до РФ.

"Офіційно! Компанія Jasmine Lingerie принципово і ніколи не експортувала продукції до Росії, незважаючи на сотні запитів.

Але у Jasmine майже 1000 гуртових партнерів по всій Україні та світу у всіх є сторінки в соцмережах, які працюють незалежно від нас, тому проконтролювати всіх фізично неможливо. Ми вже зв’язуємось з власниками сторінок з проханням закрити їх", - йдеться у заяві.

Проте після цієї заяви юзери знайшли і російський сайт компанії, і брендовий магазин у Єкатеринбурзі, і контент з українськими моделями.

Google

Пізніше керівництво компанії ухвалило рішення провести прямий ефір в Instagram, аби відповісти на запитання, які схвилювали покупців білизни.

Під час прямого ефіру генеральний директор компанії та власниця компанії Олена Очеретна почала переконувати, що у 2014 Jasmine ухвалив рішення не працювати з РФ та відмовляли на чималу кількість запитів з РФ. "Жодного експорту в Росію не було", - сказала вона.

Представниця компанії білизни додала, що не було експертних відвантажень через митницю. Мовляв, пізніше відповідні документи, що це підтверджують, будуть опубліковані.

Йшлося про те, що фірма торгує з Казахстаном, Польщею, Саудівською Аварією та експортували продукцію до Білорусі. Як їхня продукція опинилася у Росії, їм невідомо, мабуть, вона з'явилася у РФ контрабандним шляхом, хоча й знали про магазин у Єкатеринбурзі, який виявили пильні юзери. Користувачі переконують, що у російському магазині скопійовано все, є нові колекції та відповідний контент. "Яким чином в російські ресурси потраплять відео бекстейджу, зняті в Україні з українськими моделями?", - цікавилися покупці білизни.

Також стверджувалося, що в Росії замовлення цієї білизни можливе і на інтернет-майданчику Wildberries. До того ж все приходить у фірмовому пакуванні.

Відсутність заяви щодо війни з РФ, генеральна директорка пояснила тим, що бренд не хотів піаритися на війні. А щодо російського сайту, то вони про нього нічого не знають та не мають до нього стосунку.

Вона переконана, що ситуація, що склалася, - несправедлива, адже бренд Jasmine Lingerie зареєстрований в Україні, а не в Росії.

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