Популярний український письменник мобілізувався до лав ЗСУ

Популярний український письменник, перекладач та засновник YouTube-каналу "Твоя Підпільна Гуманітарка" Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України. Він зазначив, що нині перебуває в навчальному центрі й розбирається, у якій частині служитиме.

Про свій важливий крок Українець повідомив у Facebook.

У соцмережах Остап Українець розповів, що роботу YouTube-каналу, а також перекладацьку діяльність доведеться поставити на паузу. А от від написання книжок письменник не збирається відмовлятися навіть на фронті.

"Отож, товариство. Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася тільки Катря і на ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не робитимуться. Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно", – поділився Українець.

Що цікаво, наразі активно ширяться чутки стосовно мобілізації до війська й іншого відомого українського письменника, а також музиканта, лідера гурту "Жадан і Собаки" Сергія Жадана.

Нагадаємо, український телеведучий "Вікон" СТБ та "Фактів" ICTV Орест Дрималовський у лютому 2024 року мобілізувався до лав Збройних сил України.

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