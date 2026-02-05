ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Попит на антидепресанти в Україні зріс до рекордної позначки: детальні цифри

Поки популярність транквілізаторів та снодійних падає майже на третину, категорія антидепресантів залишається єдиною, що показує стабільний ріст. Експерти вбачають у цьому позитивний сигнал переходу від симптоматичного лікування до професійної медичної допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Антидепресанти

Антидепресанти / © pexels.com

Попит на антидепресанти в Україні продемонстрував стрімке зростання, збільшившись на 72% за період 2023 — 2025 років. Українці почали масово відмовлятися від снодійних та заспокійливих препаратів на користь тривалої терапії.

Про це пише Forbes із посиланням на дані сервісу Liki24.

В Україні зафіксовано суттєве зростання попиту на антидепресанти: у річному вимірі він збільшився на 25%, а за період 2023 — 2025 років — одразу на 72%.

Тенденція до зростання триває вже кілька років. Так, 2024 року попит на антидепресанти зріс на 46% порівняно з 2023-м, і 2025 року позитивна динаміка збереглася.

Натомість інтерес до інших психотропних препаратів знижується. Зокрема, попит на ноотропи скоротився на 30% у порівнянні з 2024 роком, на заспокійливі засоби — на 29%, а на снодійні — на 31%.

«Це обнадійливий сигнал: ми бачимо, що люди частіше обирають системне лікування, а не разові рішення«, — зазначив засновник сервісу Liki24 Антон Авринський.

Схожі тенденції спостерігаються й в інших сегментах тривалої терапії: 2025 року попит на препарати заліза зріс на 21,7%.

Ключові зміни за категоріями

  • Антидепресанти залишаються єдиною групою з помітним зростанням: 2025 року попит на них збільшився приблизно на 25% у річному вимірі.

  • Снодійні препарати продемонстрували найрізкіше падіння — інтерес до них зменшився майже на 40%, опустившись до рівня близько 60%.

  • Транквілізатори також втратили популярність, показавши зниження приблизно на 35% порівняно з 2024 роком.

  • Заспокійливі та ноотропні засоби втратили близько 30% попиту.

  • Нейролептики залишаються відносно стабільними на тлі загального спаду, однак і тут зафіксовано зменшення попиту на 10%.

  • Препарати для підтримки роботи центральної нервової системи втратили орієнтовно 15 — 18% попиту.

Водночас структура аптечного кошика загалом залишилася без істотних змін. Найпопулярнішими категоріями традиційно є знеболювальні засоби, препарати від підвищеного тиску, медикаменти для лікування болю в суглобах і м’язах, а також сезонні ліки.

До слова, допис матері 6-річного хлопчика у Threads про призначення йому антидепресанту «Золофт» для лікування депресивного епізоду спричинив бурхливу дискусію в Мережі. Поки одні користувачі підтримували жінку за відвертість у темі дитячої психіатрії, інші критикували рішення через вікові обмеження препарату.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie