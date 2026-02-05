Попит на антидепресанти в Україні зріс до рекордної позначки: детальні цифри

Антидепресанти / © pexels.com

Попит на антидепресанти в Україні продемонстрував стрімке зростання, збільшившись на 72% за період 2023 — 2025 років. Українці почали масово відмовлятися від снодійних та заспокійливих препаратів на користь тривалої терапії.

Про це пише Forbes із посиланням на дані сервісу Liki24.

В Україні зафіксовано суттєве зростання попиту на антидепресанти: у річному вимірі він збільшився на 25%, а за період 2023 — 2025 років — одразу на 72%.

Тенденція до зростання триває вже кілька років. Так, 2024 року попит на антидепресанти зріс на 46% порівняно з 2023-м, і 2025 року позитивна динаміка збереглася.

Натомість інтерес до інших психотропних препаратів знижується. Зокрема, попит на ноотропи скоротився на 30% у порівнянні з 2024 роком, на заспокійливі засоби — на 29%, а на снодійні — на 31%.

«Це обнадійливий сигнал: ми бачимо, що люди частіше обирають системне лікування, а не разові рішення«, — зазначив засновник сервісу Liki24 Антон Авринський.

Схожі тенденції спостерігаються й в інших сегментах тривалої терапії: 2025 року попит на препарати заліза зріс на 21,7%.

Ключові зміни за категоріями

Антидепресанти залишаються єдиною групою з помітним зростанням: 2025 року попит на них збільшився приблизно на 25% у річному вимірі.

Снодійні препарати продемонстрували найрізкіше падіння — інтерес до них зменшився майже на 40%, опустившись до рівня близько 60%.

Транквілізатори також втратили популярність, показавши зниження приблизно на 35% порівняно з 2024 роком.

Заспокійливі та ноотропні засоби втратили близько 30% попиту.

Нейролептики залишаються відносно стабільними на тлі загального спаду, однак і тут зафіксовано зменшення попиту на 10%.

Препарати для підтримки роботи центральної нервової системи втратили орієнтовно 15 — 18% попиту.

Водночас структура аптечного кошика загалом залишилася без істотних змін. Найпопулярнішими категоріями традиційно є знеболювальні засоби, препарати від підвищеного тиску, медикаменти для лікування болю в суглобах і м’язах, а також сезонні ліки.

До слова, допис матері 6-річного хлопчика у Threads про призначення йому антидепресанту «Золофт» для лікування депресивного епізоду спричинив бурхливу дискусію в Мережі. Поки одні користувачі підтримували жінку за відвертість у темі дитячої психіатрії, інші критикували рішення через вікові обмеження препарату.