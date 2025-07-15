Попит на вживані авто з США зріс: які моделі найчастіше обирають українці

Tesla Model Y / © motor1.com

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У першій половині 2025 року українці придбали 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомила пресслужба УкрАвтопрому.

Серед ввезених авто найбільше — бензинових (42%). Частка електромобілів склала 41%, гібридів — 8%, дизельних авто — 5%, а машин з газобалонним обладнанням — 4%.

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«Середній вік „американців“ з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році — 5,8 року», — йдеться в повідомленні.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто з США в Україні очолила Tesla Model Y — 2872 реєстрації. На другому місці — Tesla Model 3 (2605 авто), далі йдуть Ford Escape (1546), Jeep Cherokee (1202) та Nissan Rogue (1151).

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна змінила систему автомобільних номерів, і тепер перші дві літери на знаках можуть вказувати не на регіон, а на спосіб оформлення купівлі авто.