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Попит на вживані авто з США зріс: які моделі найчастіше обирають українці
Більшість вживаних авто з США, які купують українці — бензинові та електричні.
У першій половині 2025 року українці придбали 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомила пресслужба УкрАвтопрому.
Серед ввезених авто найбільше — бензинових (42%). Частка електромобілів склала 41%, гібридів — 8%, дизельних авто — 5%, а машин з газобалонним обладнанням — 4%.
«Середній вік „американців“ з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році — 5,8 року», — йдеться в повідомленні.
ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто з США в Україні очолила Tesla Model Y — 2872 реєстрації. На другому місці — Tesla Model 3 (2605 авто), далі йдуть Ford Escape (1546), Jeep Cherokee (1202) та Nissan Rogue (1151).
Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна змінила систему автомобільних номерів, і тепер перші дві літери на знаках можуть вказувати не на регіон, а на спосіб оформлення купівлі авто.