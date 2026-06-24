Попит просто зашкалює: "Укрзалізниця" назвала напрямки, на яких запускає додаткові потяги

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В Україні у розпалі найгарячіший літній сезон пасажирських перевезень. Національний залізничний перевізник зафіксував стрімке зростання пасажиропотоку, яке водночас спровокувало серйозний дефіцит проїзних документів на ключових внутрішніх маршрутах.

Про це пише «Укрзалізниця».

Лише за два тижні, у період від 8 до 21 червня, послугами компанії скористалися понад мільйон пасажирів

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Епіцентром літнього сезону традиційно став рейс, що сполучає столицю із західними регіонами. Кількість охочих придбати проїзні документи тут у кілька разів перевищила технічні можливості залізниці.

«Найбільш топовий напрямок — Київ-Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію втричі», — констатують у відомстві.

Щоб врегулювати кризову ситуацію та допомогти громадянам дістатися до місць призначення, залізничники змушені оперативно перерозподіляти наявний рухомий склад.

«Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначали додаткові поїзди. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням», — пояснили в «Укрзалізниці».

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Додаткові рейси на вихідні для відпочинку

Окрім планових рейсів, компанія намагається реагувати на запити українців, які планують короткі поїздки на кінець тижня.

«Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні», — наголосили залізничники.

Також, попри загальний дефіцит місць у поїздах, залізниця забезпечує логістику для дітей, які потребують оздоровлення або беруть участь у змаганнях.

«Значна частина пасажирів зараз — дитячі групи. Серед них юні спортсмени, діти чинних та загиблих військових», — резюмували у компанії.

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Подорожі «Укрзалізницею» — останні новини

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд №854/853 Дніпро-Харків-Дніпро. Час у дорозі становить близько чотирьох годин. Поїзд курсуватиме від 19 червня: з Дніпра о 08:17 з прибуттям до Харкова о 12:29, зворотно з Харкова о 15:30 з прибуттям до Дніпра о 19:41. Квитки вже доступні для продажу в застосунку «УЗ».

Також «Укрзалізниця» призначає додаткові рейси до Карпат і Закарпаття через підвищений попит на відпочинок у горах. Поїзди курсуватимуть за маршрутами Київ-Рахів (№213/214 та №251/252) та Київ-Солотвино (№203/204) від 17 до 22 червня.

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