Пора сіяти перець на розсаду: коли та як висаджувати за місячним календарем 2023 року

Коли та як найкраще сіяти перець на розсаду для висадки у теплицю та у відкритий ґрунт, читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб отримати хороший врожай перцю, потрібно знати агрономічні особливості посадки та вирощування цієї культури та вчасно посіяти перець на розсаду. Найкраще для цього підійдуть сприятливі дні за місячним календарем.

Про які особливості вирощування перцю потрібно знати:

Грунт для висіву потрібно брати родючим, бажано без торфу з реакцією ближче до нейтральної.

При вирощуванні розсади потрібно орієнтуватись на тривалість світлового дня. Він має бути не меншим за 12 годин. Якщо він буде коротшим, це позначиться на розвитку розсади.

Перець — теплолюбна рослина, розсаду перців пересаджують у відкритий ґрунт, коли ґрунт прогріється до +16…+17 °C. Але якщо температура опускається до +14 ° C, рослини відразу припиняють зростання.

Перець любить вологу, вимагає поливу, але й перезволоження не любить.

Підсумовуючи можна сказати, що перець – це теплолюбна культура, яка потребує оптимальної температури, достатньої кількості освітлення та тривалого світлового дня. Крім цих чинників щодо термінів посадки слід враховувати куди планують висадити перець — у відкритий ґрунт чи теплицю, який сорт і чи проводилася підготовка насіння.

Агрономічні терміни висадки розсади перцю:

У відкритий ґрунт перець висаджують у середині травня, на початку червня.

У теплицю – в середині, кінці квітня.

Оскільки для пересадки розсади підходять розвинені кущики у стадії активної вегетації, а такими вони стають після 60-70 днів, можна вирахувати термін посіву насіння перцю на розсаду зворотним способом.

Отже, якщо просумувати час, який потрібен на ріст розсади та додати до цього час проростання сіянців, а це приблизно 10-12 днів, то легко прорахувати, що для пересадки у теплицю сіяти насіння на розсаду потрібно на початку або в середині лютого 2023 року. Для відкритого ґрунту – у березні 2023 року.

Коли сіяти насіння перцю на розсаду за місячним календарем у 2023 році

На різні фази місячного циклу рослини реагують по-різному — під час зростаючого місяця активізуються процеси зростання, а у фазі спадання відбувається нарощування кореневої системи та потовщення стебел.

Висаджування насіння або розсади у сприятливі дні позитивно впливає на врожайність.

Під час зростаючої місячної фази найбільша кількість вологи затримується вгорі кореневої системи. Тому молоді рослини, які потребують рясного поливу, слід садити в ці дні.

Повня є найвдалішим часом для посадки перцю та інших культур.

Зменшуюча фаза– волога не затримується на поверхні, а швидко опускається до нижньої кореневої частини. Тому такий період підходить для коренеплодів, перець ним не є, тому сіяти перець під час цієї фази не потрібно.

Молодий місяць є несприятливим для городніх робіт, навіть для поливу рослин.

Сприятливими днями у 2023 році для посіву перцю є такі дні:

Лютий - 3, 4, з 7 по 14, 22-23.

Березень - 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 - 30.

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