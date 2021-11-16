"Пора за парти": в Івано-Франківську старшокласники повератються до очного навчання

"Пора за парти": в Івано-Франківську старшокласники повератються до очного навчання

Традиційний формат навчання відновиться для учнів 5-11 класів.

Учні в Івано-Франківську від понеділка, 22 листопада, учні старших класів сядуть за парти.

Про це у своєму Facebook повідомив мера міста Руслана Марцінківа.

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Йдеться про школярів, 5-11 класів. "Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах", - повідомив він.

За його словами, майже всі працівники навчальних закладів провакциновані. Тих, хто не має COVID-щеплення, тимчасово відсторонили від роботи.

"Дітям вже давно пора навчатись в очному форматі. (Деякі школи вже запрацюють з четверга). Пора за парти", - наголосив Марцінків.

Як повідомлялося, від 22 листопада у Львівській області школярі та студенти повернуться до очного навчання. Відповідне рішення 15 листопада ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС. Зокрема, відновити очне навчання дозволено закладам освіти, всі працівники яких, мають паспорт повного курсу вакцинації, нативний ПЛР-тест або довідку про одужання від COVID-19.

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