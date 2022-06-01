Поради, як діяти, якщо не встигаєте додому до початку комендантської години

По всій Україні запроваджено комендантську годину. Українці повинні її дотримуватись, порушники можуть бути покарані. Але буває так, що з якихось важливих причин людина не встигає дістатися додому до вказаного часу. Що робити у такому разі розповідаємо у матеріалі ТСН.ua
Якщо ви затримались на вулиці під час комендантської години
- Краще за все, знайдіть тероборону та поясніть ситуацію.
- Пересувайтеся освітленими шляхами, не ховайтеся у темряві та не підсвічуйте ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта.
- При зустрічі з військовими доки не попросять, не лізьте зразу в кишені за документами, це може бути розцінено за спробу дістати зброю.
- Не вигадуйте нічого і тим більше не кажіть, що забули чи не знали про обмеження у часі.
- Носіть з собою паспорт - паперовий або ID-карту. Документів у зстосунку Дія - не достатньою. Перевірити документи в «Дії» для тероборони складніше – не завжди у них є для цього необхідні технічні засоби. Тому, якщо не має паперового паспорта або ID-картки, можуть затримати до з’ясування особи.
- Не вдавайте людину, яка має право бути на вулиці вночі, наприклад, журналістом, це перевірять.
- Під час перевірки не тримайте телефон у руках. Можуть запідозрити у зніманні або передачі координат. Телефонуйте рідним лише після того, як попередите про це тероборону.
- Якщо історія браузера та чату в телефоні повністю видалені, це може викликати підозру. Тому не очищуйте пам'ять телефона без зайвої необхідності – лише якщо існує загроза зустрічі з окупантами.
Якщо під час комендантської години ви ще в дорозі
- Не зупиняйтесь посеред траси. Дійдіть до найближчого блокпосту і спокійно поясніть, хто ви та куди слідуєте.
- У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон.
- Якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години. Якщо не послухаєтесь, можуть заарештувати, виписати штраф чи навіть позбавити волі до 5 років.
У випадку якщо дії перевіряльників здалися неправомірними, можна звернутися за поясненнями за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.
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