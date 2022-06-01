Поради, як діяти, якщо не встигаєте додому до початку комендантської години

По всій Україні запроваджено комендантську годину. Українці повинні її дотримуватись, порушники можуть бути покарані. Але буває так, що з якихось важливих причин людина не встигає дістатися додому до вказаного часу. Що робити у такому разі розповідаємо у матеріалі ТСН.ua