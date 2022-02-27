Як заспокоїти домашніх улюбленців під час евакуації до бомбосховища: корисні поради / УНІАН

Поради, які допоможуть домашнім тваринам менше хвилюватися під час повітряної тривоги

Поради, які допоможуть домашнім тваринам менше хвилюватися під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги власники котів і собак беруть улюбленців з собою в метро, підвали, бомбосховища та інші укриття. Звичайно яскраве світло, велика кількість незнайомих людей, гучні звуки лякають тварин. ТСН.ua дає корисні поради, які допоможуть вам і вашим котикам менше хвилюватися під час евакуації.

Евакуація погано позначається на психологічному, а інколи і фізичному здоров’ї наших домашніх улюбленців. І якщо людина розуміє, що відбувається та може спробувати подолати паніку, то котам і собакам пояснити ситуацію неможливо.

Також читайте Як діяти в ситуації, коли поряд немає бомбосховища

Але є кілька порад, які допоможуть вам захистити улюбленців від зайвої паніки та покращити їхнє самопочуття під час повітряної тривоги. Заздалегідь підготуйте:

Візьміть з собою шприц без голки — якщо тварина відмовляється пити (а в стресових умовах таке трапляється часто), ви можете набрати в нього води та напоїти улюбленця. Пам’ятайте, що ви можете сидіти в укритті не одну годину, а зневоднення може негативно вплинути на здоров’я тварин. Не забудьте взяти хоча б одну-дві упаковки вологого корму — якщо кіт відмовляється пити воду навіть зі шприца, це допоможе йому відновити баланс рідини в організмі. Давайте за можливості більше води, якщо тварина не може добу або більше сходити в туалет. За підозри на застій сечі або цистит — можна дати будь-який спазмолітик для сечового міхура. Навіть “людські” ліки можуть допомогти в цей нелегкий час, коли немає можливості звернутися до ветлікаря (наприклад, доксазозин: 1 таблетку). Не забудьте покласти в переноску “пелюшку” (підійде будь-яка тканина) і взяти з собою кілька запасних — від непередбачуваних ситуацій ніхто не застрахований, а перелякані тварини тим більше. Переноску краще накрити щільною тканиною — коти і собачки маленьких порід лякаються світла, людей навколо, гучних звуків, а тому так їм буде спокійніше.

Додатково: обмотайте переноску скотчем, щоб її неможливо було відчинити зсередини. Також не забудьте наклеїти наліпку зі своїми контактними даними і ім’ям тварини.

В соціальних мережах часто повстає питання: як вигулювати собак під час комендантської години, яка була запроваджена в Києві вчора. Тут можна дати лише дві поради: