"Порадувало і вселило надію в людей": Федоров про вибухи в Мелітополі і роботу партизанів на залізниці

"Порадувало і вселило надію в людей": Федоров про вибухи в Мелітополі і роботу партизанів на залізниці

В окупованому Мелітополі ЗСУ знищили військову базу окупантів, а партизани паралізували роботу залізниці.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що на відміну від окупантів, які після вибухів затихли і посумнішали, місцеві жителі тим, що сталося, задоволені.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

В ніч проти неділі ЗСУ обстріляли військову базу окупантів в Мелітополі. База знищена повністю.

"Те, що сталося, точно порадувало і вселило надію в тих людей, які мешкають на окупованих територіях. Було понад 30 вибухів, після чого було вщент зруйновано територію, яку захопили рашисти ще 25 лютого. На сьогодні ще продовжується горіння на цій захопленій військовій частині", - говорить мер.

Він додав, що спочатку окупанти вивели з частини особовий склад, а потім вивезли вцілілу техніку.

"Частина повністю зруйнована. Рашисти не зможуть нею користуватися деякий час. Це дуже важливо, оскільки саме з цієї частини рашисти зробили логістичний хаб, через який відбувалося постачання особового складу і зброї на території Донецької, Луганської, Запорізької областей", - сказав Федорів.

Також вчора в Мелітополі було повністю паралізовано залізничний рух, бо на під'їзді до Мелітопля був підірваний залізничний міст. Працювали мелітопольські партизани.

Нагадаємо, що у Мелітополі ЗСУ унеможливили функціонування однієї з 4-х військових баз в Мелітополі. О 3-й та о 5-й ранку вони завдали понад 30 ударів виключно по цій військовій базі.

Раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

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