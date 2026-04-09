Укрaїнa
649
1 хв

Поранені діти, пожежі, а замість будинків — руїни: РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині

Серед постраждалих внаслідок російського обстрілу Харківщини є діти.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Харківщини

Російські війська 9 квітня вдарили із РСЗВ по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району Харківщини. П’ятеро людей поранено.

Про це повідомляє ДСНС.

Як інформують, поранень зазнали:

  • 2 літні жінки;

  • 3 дітей (хлопчики 13 і 16 років та 14-річна дівчинка).

Усім медики надали необхідну допомогу.

«Внаслідок вибухів пошкоджено 8 приватних домоволодінь, горів гараж. Рятувальники оперативно загасили вогонь», — зазначається у повідомленні.

Удари РФ по Харківщині — останні новини

Вночі 8 квітня пролунала серія вибухів під час атаки російських ударних дронів. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників типу Shahed у напрямку регіону, працювала ППО.

У селищі Великий Бурлук на Харківщині російський дрон знищив пам’ятку архітектури XIX століття. Внаслідок удару двоповерхова дерев’яна будівля загорілася. Вогонь охопив близько 2000 кв. м. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники намагалися ліквідувати пожежу, але історичну садибу фактично знищено. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

