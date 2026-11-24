Атака РФ на Україну 24 листопада

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У ніч проти 24 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши майже сотню ударних безпілотників різних типів. Під ворожим обстрілом опинилися одразу кілька регіонів країни, зокрема Запорізька, Вінницька, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська та Херсонська області.

ТСН зібрала все, що відомо станом на ранок про постраждалих та руйнування інфраструктури.

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Що вдалося збити цієї ночі

У ніч на 24 листопада, починаючи з 18:00 попередньої доби, російські війська атакували Україну 96 дронами різних типів, повідомляють у Повітряних силах. Зокрема, ворог запустив ударні БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія» із напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського.

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Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 73 ворожі цілі, серед яких 45 реактивних «Шахедів», а також «Гербери» та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях, а ще на двох — падіння уламків збитих безпілотників. Повітряна атака триває, у небі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Ранкова атака на Коростень: що відомо

Зранку 24 листопада росіяни атакували залізничну станцію у Коростені Житомирської області. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Ворожий БпЛА атакував залізничну станцію Коростень. Уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень», — пише УЗ.

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Коли пролунав вибух, на колії біля перону саме перебував електропоїзд. Система моніторингу «Укрзалізниці» вчасно зафіксувала наближення цілі, тож машиністи з провідниками миттєво сповістили людей про високий рівень загрози й розпочали висадку.

Водночас чергові по станції терміново вивели назовні відвідувачів із вокзальних залів. Ніхто зі штату залізниці ушкоджень не дістав. Людей закликають не зволікати після сповіщення про тривогу. Чітке виконання команд чергового персоналу та реакція на гучномовці є головною умовою виживання під час обстрілів.

«Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, — означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!».

Зранку росіяни атакували Рівненську область: перші подробиці

Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив про ранковий обстріл північних районів Рівненщини. Під прицілом окупантів опинилася місцева енергетична інфраструктура.

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Попри атаку, профільні фахівці спрацювали швидко, тож електропостачання для всіх споживачів уже вдалося повністю відновити. Водночас на території Рівненщини й надалі застосовують погодинні графіки обмеження світла.

Росіяни атакували Одесу зранку 24 листопада: що відомо

Уночі в Одесі оголошували повітряну тривогу, однак тоді минулося без жодних ушкоджень. Про це о 6:01 повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

На ранок росіяни повторно атакували Одесу. За даними Одеської МВА, внаслідок удару постраждала місцева інфраструктура. Наразі фахівці встановлюють точні масштаби руйнувань та уточнюють усі деталі події.

Жорстокий удар по Запоріжжю: багато поранених, зруйновані будинки

У ніч проти 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті зруйновано приватний житловий будинок і частково пошкоджено п’ятиповерхівку. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами можуть залишатися люди.

За даними співголови Ради оборони області Івана Федорова, через обстріл загинули двоє людей.

Кількість поранених зросла до 40 осіб, серед яких є діти — немовля, 6-річний хлопчик, а також 4-річна та 16-річна дівчатка. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по Вінниці: наслідки атаки

Росіяни під ранок двічі атакували Вінницю реактивними безпілотниками. Перший вибух пролунав близько 05:30 — тоді внаслідок збиття дрона виникла пожежа, але минулося без постраждалих.

Вдруге в місті було гучно близько 07:13 під час повітряної тривоги. За словами міського голови Сергія Моргунова, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури, а також пошкоджено тролейбус та автомобіль.

Станом на 08:50 відомо про чотирьох травмованих людей, яким надають медичну допомогу. Через наслідки атаки тролейбуси № 1, 4 та 7 тимчасово курсують через розворот біля «Гроша», а до вулиці Лугової запустили автобуси та тролейбуси з автономним ходом.

Атака на енергетичну інфраструктуру Житомирщини 24 листопада

Упродовж минулої доби та в ніч проти 24 листопада росіяни вкотре вдарили по об’єктах енергетики й цивільній забудові Житомирської області. Про деталі та наслідки ворожих обстрілів розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Зокрема, у Коростені внаслідок влучання пошкоджено відділення «Нової пошти» та сусідні складські будівлі комерційних компаній. На місці прильоту спалахнула сильна пожежа, яку вже вдалося локалізувати.

В самому Житомирі під обстріл потрапили два підприємства: там понівечено адмінбудівлю, ремонтний цех, а також 36 цивільних авто. Крім того, вибуховою хвилею та уламками вибило вікна і побило дахи у двох багатоквартирних та приватних оселях та двох освітніх закладах. Окремо окупанти поцілили по енергооб’єкту на території Житомирського району.

Обійшлося без жертв та поранених, проте у шести місцевих жителів медики діагностували гостру реакцію на стрес — до лікарень їх не забирали.

«Дякую нашим рятувальникам, енергетикам, медикам та всім службам, які в умовах постійної загрози ворожих ударів продовжують працювати», — наголосив Віталій Бунечко.

Атака на Дніпропетровщину: наслідки

Станом на 7:30 24 листопада стало відомо про нічні та ранкові атаки російських дронів на три райони Дніпропетровської області, внаслідок яких постраждали двоє місцевих жителів. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді після влучання спалахнула пожежа. Поранення дістали двоє чоловіків віком 29 та 36 років — госпіталізація їм не знадобилася, обоє проходять амбулаторне лікування.

Крім того, ворожі дрони пошкодили складські будівлі у Піщанській громаді Самарівського району, а на Нікопольщині під ударами опинилися сам райцентр і Марганецька громада.

Атаки ворога на Харківську область: наслідки

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще восьми населених пунктах області, внаслідок чого постраждали 21 людина. Про оперативну ситуацію та наслідки ворожих атак розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Через ворожі удари пошкоджено цивільні об’єкти одразу в кількох районах. Зокрема, у Харкові понівечено підприємство, склад, дві оселі та три автівки, в Ізюмі — багатоповерхівку й дев’ять приватних будинків, а у Харківському районі — будинки в Мерефі, Слатиному та автомобіль у Руській Лозовій.

Найбільших руйнувань зазнала Лозівщина: : у самій Лозовій побито багатоквартирний і п’ять приватних будинків, пошту, комунальне підприємство й п’ять машин, а в селах Острівщина та Чернігівське — ще три приватні оселі.

Росіяни продовжують терор Херсонської області

Протягом минулої доби ворог атакував чотири населені пункти Херсонської області, застосовуючи артилерію та безпілотники. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Під ворожим вогнем опинилися сам Херсон, а також селища Антонівка, Комишани та село Садове. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, а одна людина дістала поранення.

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