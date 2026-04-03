Поранені коліна та розбите скло: 14-річна дівчина рятувала племінницю під час удару Росії по Житомирщині

Калина / © ТСН

14-річна дівчинка на ім’я Калина стала ангелом-охоронцем для своєї дворічної племінниці Аміри під час чергової атаки Росії на Житомирщині. Підліток, не вагаючись, прийняла удар на себе, аби врятувати малечу від уламків скла.

Коли пролунав гучний звук, ймовірно, від прольоту ракети, Калина, яка в той час була поруч із маленькою Амірою, дівчина швидко зреагувала.

«Я встаю, піднімаю її, і бачу, що хвиля (вибухова — ред.). І скло все на мене, а я її собою прикриваю, щоб на неї не попало», — згадує Калина.

Внаслідок падіння та удару вибухової хвилі 14-річна Калина отримала травми. У неї повністю збиті та пошкоджені коліна. Проте в момент найбільшої небезпеки юна героїня навіть не відчувала страху за себе.

«Я за себе тоді не переживала, мені дуже страшно не було. Я переживала за неї, щоб на неї нічого не попало», — каже дівчинка.

За словами Калини, вона намагалася впасти так, аби не розчавити маленьку Аміру власною вагою, тому фактично тримала себе та дитину під час удару: «Але я падаю на Каліна, і дуже сильно впала, щоб не падати на неї. Я її держу, і встаю. А я навіть не плачу, мені не боляче».

Нагадаємо, внаслідок обстрілу РФ 3 квітня на Житомирщині зафіксовано масштабні руйнування у житловому секторі — одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення.

За даними ДСНС, зруйновано 18 будівель, зокрема дев’ять приватних будинків, а також пошкоджено понад 100 осель, господарчі споруди та магазини. Частину постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Наразі на місці тривають пошукові та аварійно-відновлювальні роботи, працюють рятувальники, психологи та волонтери.

Також, під час масованої атаки російський безпілотник впав на території Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне на Київщині.

Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено адміністративну будівлю, огорожу та технічну інфраструктуру на ділянці, де триває будівництво меморіалу. Водночас місця поховань українських захисників не постраждали, загиблих і травмованих немає.

У меморіальному комплексі наголосили, що інцидент стався між церемоніями поховання, а всі пошкодження планують оперативно відновити.