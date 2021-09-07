Поранені з арбалета в полтавській школі вчительки навіть не знали нападницю: як зараз почуваються педагогині

Поранені з арбалета в полтавській школі вчительки навіть не знали нападницю: як зараз почуваються педагогині

У школі уточнили, що жінки отримали поранення в руку та спину.

Поранені з арбалета в полтавській школі педагогині перебувають у задовільному стані. Їхні травми не важкі.

Про це розповіла директор школи Валентина Олейниченко, пише місцеве видання KOLO.News.

У школі уточнили, що вчителі отримали поранення в руку та спину.

"Дівчина не заходила в клас, вона стріляла з порога. Ці вчителі не знають дівчину", - зазначила Олейниченко.

Постраждалим вчителям 50 і 66 років.

Нагадаємо:

Потреба у вбивстві прийшла уві сні — так пояснила правоохоронцям свої дії нападниця. 19-річна Таїсія уточнила, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи, де вона певний період навчалася, поки невідомо.

— так пояснила правоохоронцям свої дії нападниця. 19-річна Таїсія уточнила, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи, де вона певний період навчалася, поки невідомо. Наразі слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, повідомив 19-річній дівчині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Затримана Таїсія — студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

— студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога. Орієнтовно завтра має відбутися засідання Київського райсуду Полтави, на якому їй повинні обрати міру запобіжного заходу.

Новини України: з арбалету по вчителях – в Полтаві затримали дівчину, яка стріляла в школі

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