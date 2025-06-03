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Поранені забігали до кафе: жителі Сум поділились пережитим під час атаки (відео)
Таксист, авто якого дивом уціліло під час атаки на Суми, та власник кафе, на підлозі якого досі видно плями крові, розповіли про пережитий жах російського обстрілу.
Жителі міста Суми розповіли про пережиту російську атаку 3 червня. Зокрема, власник кафе розповів, як поранені люди забігали до його закладу і намагалися зупинити кров.
Про це повідомляє «Кордон.Медіа».
Таксист Юрій розповів, що у момент атаки на Суми його авто стояло на світлофорі. На чоловіка посипалося скло, але він дивом уцілів.
«Повітря — і удар великий. Я впав під панель, на мене все скло посипалось, підняв голову, спереду дві машини горять. Стояв на світофорі на червоному світлі. Мене Бог відвів — ні подряпини», — поділився Юрій.
Пасажир, якого віз таксист, вистрибнув із машини і теж не постраждав.
«Вискочив. Я кажу: «Ти живий?» Він каже: «Тікати треба». Вискочив і під’їхав», — додав водій таксі.
Власник кафе, що розташоване поруч із місцем влучання у Сумах, розповів, що після атаки поранені забігали на літній майданчик, щоб зупинити кров та обробити поранення.
«Люди, хто ходили поряд, там поранені, прибігли, якось там притискали, кров зупиняли. — Ви теж допомагали? — Ні, мене не було, жінка тут була. — Вона як, ціла? — Ну так, психологічно тяжко. Варвари, ну, що маю сказати? Люди — це не люди, це звірі», — розповів власник кафе.
Зараз чоловік прибирає уламки скла, а на підлозі й досі видно червоні плями від крові.
Нагадаємо, вранці 3 червня російська армія вдарили по Сумах з РСЗВ дальнього радіусу дії. Через атаку загинуло двоє людей, ще 20 — постраждали. У місті пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.