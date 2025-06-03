Поранені забігали до кафе: жителі Сум поділились пережитим під час атаки (відео)

Наслідки атаки на Суми 3 червня / © Національна поліція України

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Жителі міста Суми розповіли про пережиту російську атаку 3 червня. Зокрема, власник кафе розповів, як поранені люди забігали до його закладу і намагалися зупинити кров.

Про це повідомляє «Кордон.Медіа».

Таксист Юрій розповів, що у момент атаки на Суми його авто стояло на світлофорі. На чоловіка посипалося скло, але він дивом уцілів.

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«Повітря — і удар великий. Я впав під панель, на мене все скло посипалось, підняв голову, спереду дві машини горять. Стояв на світофорі на червоному світлі. Мене Бог відвів — ні подряпини», — поділився Юрій.

Пасажир, якого віз таксист, вистрибнув із машини і теж не постраждав.

«Вискочив. Я кажу: «Ти живий?» Він каже: «Тікати треба». Вискочив і під’їхав», — додав водій таксі.

Власник кафе, що розташоване поруч із місцем влучання у Сумах, розповів, що після атаки поранені забігали на літній майданчик, щоб зупинити кров та обробити поранення.

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«Люди, хто ходили поряд, там поранені, прибігли, якось там притискали, кров зупиняли. — Ви теж допомагали? — Ні, мене не було, жінка тут була. — Вона як, ціла? — Ну так, психологічно тяжко. Варвари, ну, що маю сказати? Люди — це не люди, це звірі», — розповів власник кафе.

Зараз чоловік прибирає уламки скла, а на підлозі й досі видно червоні плями від крові.

Дата публікації 11:56, 03.06.25 Кількість переглядів 42 Жителі Сум розповіли про пережиту атаку 3 червня

Нагадаємо, вранці 3 червня російська армія вдарили по Сумах з РСЗВ дальнього радіусу дії. Через атаку загинуло двоє людей, ще 20 — постраждали. У місті пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.