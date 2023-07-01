Пораненим військовим суттєво спростили проходження ВЛК: як тепер оформити відпустку чи звільнення з ЗСУ

Тепер пораненим військовослужбовцям не потрібно їхати до військової частини, а можна звернутися до місцевого центру комплектування.

Пораненим військовослужбовцям суттєво спростили порядок реалізації постанов ВЛК.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що змінилося після підписання президентом Зеленським закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Так, тепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини.

У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

"Покращення якості медичного обслуговування та забезпечення військовослужбовців під час проходження ВЛК є одним з пріоритетних завдань Медичних сил ЗСУ та Уряду України", - додала Маляр.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає розширення мережі медзакладів, де військовослужбовці зможуть лікуватися та проходити військово-лікарські комісії (ВЛК). Документ має на меті спростити процедуру реалізації висновків ВЛК про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.

Що саме зміниться у роботі військово-лікарських комісій - читайте у матеріалі.

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