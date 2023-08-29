Поранений боєць став на ноги і станцював із дружиною: зворушлива історія захисника (фото, відео)

Понад пів року реабілітації після поранення з поряд з військовим була його кохана, яка всіляко допомагала та підтримувала захисника.

Українців у Мережі зворушила історія військового Тимура, який зазнав на фронті важких поранень ніг та опинився на якийсь час у колісному кріслі. Однак після лікування та реабілітації чоловік не лише став на ноги, а й станцював із дружиною в її день народження.

Зворушливе відео із захисником виклав паблік "ШоТам?"

Згідно з повідомленням, у лютому 2022 року Тимур вирушив на війну добровольцем. Рівно через рік захисник повернуся з фронту з важким пораненням ніг. Медикам вдалося врятувати кінцівки бійця, після чого він проходив тривалий період реабілітації завдовжки в понад пів року.

Всі ці місяці дружина військового Ольга була поряд і всіляко підтримувала коханого.

"Коли лікарям вдалося врятувати його ноги, захисник пообіцяв дружині спільний танець на її день народження. І дотримав свого слова!" – зазначається в повідомленні.

Так, на опублікованому в мережі видно, як Тимур став на ноги після поранення і станцював із дружиною.

Поранений боєць став на ноги та станцював із дружиною: зворушливе відео

Поранений український військовий / Скриншот

Поранений український військовий / Скриншот

Поранений український військовий станцював із дружиною / Скриншот

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що сапер із Донбасу, 24-річний Владислав Єщенко з позивним "Самурай", який втратив зір на війні, одружився зі своєю коханою Валерією.

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