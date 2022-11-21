Поранений окупант Міша, який ховався під ліжком, потрапив у полон до дуже культурних бійців ЗСУ (відео)

ЗСУ знайшли пораненого окупанта, який намагався сховатися під ліжком.
ЗСУ взяли в полон російського окупанта з перебитими ногами. Він ховався під ліжком в одному зі зруйнованих будинків.
Відео виклали в телеграмканалі "Оперативний ЗСУ".
На кадрах видно, що українські захисники знайшли будинок, в якому сховався поранений окупант. Солдат отримав поранення ніг і сховався від ЗСУ під ліжком. Українські захисники під час "зачищення" знайшли скаліченого вояку.
Боєць ЗСУ, який знайшов Мішу, виявився досить культурним, говорив без використання нецензурної лексики, поводився спокійно і навіть певним чином поспівчував окупанту, якого "забули" свої і залишили вмирати з важкими пораненнями.
"Знайшли пораненого російського солдата. Міша. Дали покурити, поїсти. Міша з Підмосков'я. З ногами "печалька", - сказав український захисник.
Пораненого Мішу вкрили теплими куртками, далі його доправлять до медзакладу, підлікують і обміняють на українських захисників.
Російські військові можуть здатися в полон до ЗСУ і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії "Хочу жить": +380665803498 та +380931192984.
Нагадаємо, що бійці ЗСУ змушені були відкрити вогонь по окупантах, які інсценували здавання у полон. Все через те, що один із них відкрив стрілянину з автомата.
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