"Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій

"Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій

Збройні сили РФ мають великі проблеми з медициною в ході “спеціальної військової операції” на території України.

Через це більшість поранених російських окупантів не отримує належну медичну допомогу і відправляється до праотців.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"За наявною інформацією, військовослужбовці ЗС РФ дотримуються думки, що "якщо солдата в Україні поранено – отже, найімовірніше, він буде мертвим". Це відбувається тому, що військовослужбовці не проходили медичної підготовки та не здатні надати собі чи товаришу першу медичну допомогу. Аптечки військових складені за радянськими стандартами, здебільшого з простроченими складовими. Через це більшість поранених гине на ранніх стадіях, не вибравшись із поля бою", - розповідає Цимбалюк.

Він додає, що в окупантів існує також проблема з медиками - кваліфікованих фахівців дуже мало, і всі вони перебувають у польових шпиталях, куди солдатів у більшості випадків не довозять.

"Штатні медики в бойових підрозділах – це великий дефіцит, до того ж не всі вони мають необхідні навички та досвід у достатній кількості. Щоб вирішити проблему з відсутністю медичних кадрів, лікарів достроково випускають із ВНЗ та відправляють в Україну, проте ситуацію це не змінює", - резюмував Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, що в Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, відправився до пекла.

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