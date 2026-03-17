Поранення посеред міста: у Шостці постраждали чоловік та жінка під час збиття ворожих дронів

Робота ППО / © Associated Press

У Шостці на Сумщині під час відбиття атаки російських безпілотників постраждали двоє містян.

Про це повідомляє поліція Сумської області та закликає людей не перебувати на відкритій місцевості під час роботи сил ППО.

За даними правоохоронців, поранення отримали 46-річна жінка та 46-річний чоловік. Обидва випадки сталися безпосередньо на вулицях міста в момент збиття ворожих дронів.

Екіпаж поліції, який прибув на виклик, надав домедичну допомогу пораненій жінці — їй наклали турнікет та оперативно доправили до лікарні. Чоловікові допомогу надали медики бригади «швидкої».

Окрім поранень людей, у місті зафіксовано пошкодження житлового фонду: в одному з багатоквартирних будинків куля влучила у вікно квартири.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи для документування наслідків.

Як убезпечити себе

Через інтенсивність повітряних атак правоохоронці нагадують: навіть якщо ви не в укритті, дотримання базових правил може врятувати життя.

Основні поради від поліції:

Тримайтеся подалі від вікон, бо осколки скла та випадкові кулі становлять пряму загрозу. Перебувайте біля капітальних стін.

Уникайте відкритого простору, якщо тривога застала вас на вулиці, негайно шукайте прихисток у під’їздах, арках або на паркінгах.

Не ігноруйте сирени, навіть короткочасна тривога може означати початок активної фази роботи ППО.

Не чіпайте уламків, у разі виявлення підозрілих предметів або поранених осіб — негайно телефонуйте на лінію «102».

«Пам’ятайте, кожен з нас несе відповідальність за своє життя та здоров’я. Дотримуйтесь рекомендацій та уважно ставтесь до заходів безпеки», — наголошують у поліції.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ та область дронами і кількома ракетами, які, ймовірно, було збито на підльоті до столиці. Ранкова атака Росії на Київщину була нетиповою: летіли близько 30 БпЛА, й вони мали канали зв’язку. Ворог керував дронами під час польоту.